Lions Club Amatrice-Micigliano-Terminillo, ingresso di nuovi soci alla festa degli auguri

RIETI - Sabato 3 dicembre presso il ristorante “Da Valerio” si è svolta la tradizionale serata degli auguri del Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo che ha celebrato la 46° Charter con l’ingresso di nuovi soci. La serata è stata condivisa con l’Ancri (Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sezione provinciale di Rieti).

La Presidente del Lions Club Annarita Vicentini e il Cav. Remo Ferri Presidente Provinciale Ancri hanno portato il loro saluto ai numerosi soci e ospiti presenti evidenziando l’elemento valoriale che caratterizza le due associazioni. La Presidente Vicentini ha evidenziato il ruolo che i Lions svolgono a sostegno delle persone in difficoltà e meno fortunate. Il Cav. Ferri ha ribadito l’importanza di rappresentare un modello di riferimento e manifestato l’orgoglio di aver visto riconosciuto dallo Stato l’azione professionale e sociale degli insigniti.

La cerimonia ha vissuto un momento particolarmente significativo con l’ingresso dei quattro nuovi soci. Andrea Canali e Adelaide Stazi (sponsor Gianni Turina), Mariarosaria Pignatelli (sponsor Giulio Aniballi) e Felicia Rosa Quarato (sponsor Domenica Luppino). Personalità del mondo del cinema, dell’arte e della pubblica amministrazione che forniranno sicuramente al club un prezioso contributo nell’azione sociale. Nel corso della serata si è svolta la tradizionale lotteria di beneficenza con premi donati dai singoli soci, opere d’arte fornite da alcuni artisti e particolarmente gradito l’olio sabino gentilmente offerto dal cav. Remo Ferri.

Durante la serata la Presidente Annarita Vicentini a nome dei soci del Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo ha consegnato un riconoscimento a Valerio Pitoni dell’Antica Pasta di Limiti di Greccio per il prezioso contributo al Service “Lotta alla Fame e sostegno Alimentare”, mettendo a disposizione gratuitamente mezzi ed autista, per il trasporto di derrate alimentari da destinare a famiglie in difficoltà della comunità locale.

La Presidente del Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo Annarita Vicentini nel chiudere la serata ha ricordato il prossimo appuntamento del 14 dicembre alle ore 17.00 presso la ex Chiesa S.Giorgio con la presentazione dei libri “Dove la Polvere ti brucia gli occhi” e “A viverci è tutta un’altra cosa” a cura di Giampaolo Mezzabotta che riporta una serie di testimonianze di medici e altri operatori nella cooperazione internazionale.