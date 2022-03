Lions Club Host Rieti, tanti giovani al convegno sull'enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”

RIETI - Il Presidente del Lions Club Rieti Host, il M.d.L. Nando Volpicelli, ha espresso grande soddisfazione per la nutrita partecipazione di giovani al convegno sull'enciclica di Papa Francesco "Fratelli Tutti" organizzato in collaborazione con il Coordinamento Scolastico Provinciale e con la Ufficio Problemi Sociali e Lavoro della diocesi di Rieti.

Il suo entusiasmo è evidente: «Grazie all'interesse suscitato dall'argomento, di assoluta attualità, ed all'indiscusso pregio dei relatori abbiamo avuto un largo afflusso di giovani ed abbiamo raggiunto la massima capienza ammessa nella sala». Continua il Presidente: «I saluti introduttivi di S.E. Il Vescovo, Mons. Domenico Pompibili, e del Vice Sindaco, Daniele Sinibaldi, hanno dato ottimi spunti di riflessione alla platea degli ascoltatori. I relatori sono stati molto bravi e con i loro interventi sono tutti riusciti a catalizzare l'attenzione della platea e soprattutto quella degli studenti. Ci tengo a ringraziare il Socio Don Valerio Shango e tutti i relatori (Geom. Gianfranco Castelli, titolare Sano Srl; Stefania Marinetti, Responsabile Mensa Santa Chiara; Dott. Raffaella Ranieri, Consigliere Amministrazione Seko; prof. Massimiliano Signifredi della Comunità di Sant'Egidio), hanno dato spunto ad un brainstorming finale che ha permesso di approfondire alcuni punti e dare alla sala una visione a 360° delle problematiche e spunto di un dibattito molto apprezzato e condiviso dai giovani presenti ... condividere insieme alcuni passaggi dell'enciclica e "provocare" domande è stato sicuramente un punto chiave di successo di questa esperienza».

Don Valerio, nella duplice veste di responsabile dell'ufficio Problemi Sociali e Lavoro e cappellano del Lions Club, è estremamente soddisfatto dell'esito del convegno: «Penso che da questa Enciclica, si è potuto fare una sintesi della parola solidarietà; poi tanti sono gli stimoli che abbiamo raccolto per un impegno sinergico, costante per dare speranza ai fratelli più bisognosi del nostro territorio». Entusiasta per la cospicua partecipazione di giovani ci invita a riflettere: «Questi ragazzi diventeranno un giorno imprenditori e si ricorderanno che dagli utili dell'azienda si può sostenere quelle situazioni di bisogno e si può assumere e stabilizzare i lavoratori. Così l'impegno a sostegno della fragilità deve essere non sporadico, ma proprio un modus vivendi per le associazioni con finalità solidale e di volontariato».

Il Presidente Volpicelli ha approfittato dell'occasione per presentare ai giovani il Lions Club Rieti Host ed illustrare l'impegno dell'associazione nei confronti della società, facendo presente che solo in questa annualità ha già svolto ben 84 attività, ha servito ben 5647 persone ed ha prestato ben 4776 ore di servizio volontario. Inoltre, ha ricordato ai numerosi alunni delle scuole presenti che il Lions Club Rieti Host ha istituito una borsa di studio per un ragazzo ed una ragazza che si siano distinti per l'impegno nelle associazioni di volontariato ed abbiano avuto un ottimo profitto scolastico, invitando tutti i giovani presenti ad avvicinarsi al mondo dei Leo tramite la loro pagina instagram: https://www.instagram.com/leoclub.rietihost/.