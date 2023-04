Il vescovo Vito Piccinonna ha ricevuto una delegazione del Lions Club Rieti Host e dei Leo

RIETI - Il vescovo di Rieti Vito Piccinonna ha ricevuto in udienza mercoledì 12 aprile, presso il Palazzo Vescovile, una delegazione del Lions Club Rieti Host, guidata dal presidente Paolo Lancia e arricchita dalla giovanissima presidente del Leo Club Benedetta De Sanctis.



«Ringraziamo di cuore S.E. il Vescovo per questo prezioso incontro - propiziato dal nostro Socio Don Valerio Shango, autorevole esponente della Chiesa reatina - si legge nella nota dei Lions - Abbiamo così illustrato le attività di servizio svolte dal Club in favore della Città, in particolare nel soccorso alimentare e nella prevenzione sanitaria. Abbiamo annunciato quindi l'istituzione di una borsa di studio annuale in favore degli studenti dell'Istituto Scolastico Bambin Gesù di Rieti - per sostenere il nuovo corso di questa antica istituzione didattica di matrice cattolica. Abbiamo infine presentato la prossima iniziativa del Club - un evento dedicato a tradizione e religiosità nell'esperienza umana e artistica di Pier Paolo Pasolini, che si terrà il 28 aprile nella Collegiata di San Michele Arcangelo in Contigliano.



Soprattutto, abbiamo ascoltato le espressioni di incoraggiamento del Vescovo, la sua notevole testimonianza, le sue parole che invitano alla cultura della solidarietà - al senso della fratellanza autentica. Grazie al Vescovo di questo momento di condivisione e di pace, grazie per quanto sta facendo e certamente farà di bene per la nostra terra».