Nuovi soci al Lions Club Micigliano Terminillo

RIETI - Nella sede provinciale dell’Aido di Rieti, messa a disposizione della presidente Beatrice Ratti, Il presidente del Lions Club Micigliano Terminillo Giuliano Ciccarelli, la Past Presidente e socio Sponsor Gabriella Raccosta, il Presidente di Circoscrizione e socio Sponsor Gianni Turina, hanno salutato cinque nuovi soci nell’ambito del programma di crescita e di potenziando strutturale delle attività di servizio.

I nuovi soci in attesa della cerimonia ufficiale di investitura, che verrà celebrata appena la situazione Covid lo consentirà, sono stati salutati dal presidente del Club Giuliano Ciccarelli che, nel porgere il saluto di benvenuto, ha consegnato il distintivo Lions convinto che la loro presenza contribuirà in modo significativo a rendere più incisiva l’azione dei Lions facendosi portatori di esperienze professionali e di un importante contenuto valoriale.

La Past Presidente Gabriella Raccosta ha presentato e salutato, in qualità di sponsor, l’ingresso della commercialista dott.ssa Loretana Grossi evidenziando le sue qualità morali, professionali e lo spirito di solidarietà che le è proprio.

Il Presidente di Circoscrizione Gianni Turina ha portato il saluto del Governatore del Distretto 108L Quintino Mezzoprete ed in qualità di socio sponsor del Lions Club Micigliano Terminillo ha presentato i neo soci: Enrico Di Sisto, pittore, grafico e operatore culturale, Domenica Luppino già esponente della segreteria del Prefetto Tronca e validissima pittrice, Giacomo Falcetti, giovane affermato progettista e Beatrice Ratti Presidente provinciale dell’Aido.

Nel corso del breve incontro sono state evidenziate alcune importanti iniziative Lions a sostegno delle famiglie e di valorizzazione del territorio che costituiranno le linee guida da condividere con gli altri lions club Lion del territorio e con le altre associazioni di solidarietà.

Il Presidente Giuliano Ciccarelli ha ringraziato i soci per aver accettato di far parte della grande famiglia Lions ed in particolare la Professoressa Beatrice Ratti anche per aver ospitato l’incontro, come auspicio per una proficua collaborazione con l’importante attività da lei portata avanti con grande impegno da anni.

