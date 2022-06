Il Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo continua a sostenere famiglie e comunità in difficoltà

RIETI - Il Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo continua in modo costante a sostenere famiglie e comunità in difficoltà attraverso la fornitura di consistenti quantità di generi alimentari contribuendo ad alleviare il grande disagio sociale in atto in questo momento storico.

Con l’affiliazione al Banco Alimentare del Lazio, dal 2021 sono state servite migliaia di famiglie in modo diretto o attraverso le comunità religiose e sociali del territorio con cadenza settimanale.

Attualmente di grande importanza risulta il contributo di “Antica Pasta” di Valerio Pitoni di Limiti Greccio che ha messo a disposizione gratuitamente un furgone refrigerato con autista, evitando la sospensione del servizio per le alte temperature estive che non avrebbero garantito la corretta conservazione dei prodotti freschi.

Particolarmente significativa l’azione dei soci che partecipano attivamente alla raccolta alimentare e alla distribuzione intercettando le fasce più deboli della popolazione.

Un contributo importante a livello logistico è stato fornito in precedenza dal Comune di Rieti, assessorato ai servizi sociali, attraverso un’apposita convenzione che ha visto mobilitati i volontari della Porta Sociale.