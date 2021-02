Il Lions Club Micigliano Terminillo a sostegno della scuola

RIETI - Il Lions Club Micigliano Terminillo, consapevole delle grandi difficoltà che stiamo vivendo, ha inteso rivolgere la propria attenzione al mondo della scuola che rappresenta il riferimento fondamentale per la formazione dei giovani e la crescita sociale e culturale di un Paese. Avuta conoscenza che l’Istituto Comprensivo Statale Giovanni Pascoli di Rieti aveva espresso la necessità di implementare il proprio sistema informatico, il Lions Club Micigliano Terminillo ha risposto all’appello, donando uno schermo e un computer che è stato consegnato e già messo in funzione, contribuendo all'innovazione gestionale ed organizzativa dell'Istituto.

Considerato che la comunicazione interna, in una qualsiasi istituzione, ma ancor più nella scuola, è di fondamentale importanza e nella consapevolezza che la diffusione delle tecnologie informatiche, ne hanno aumentato le potenzialità, in termini di capillarità e di velocità, il monitor ed il computer sono stati posti all'ingresso della sede centrale e programmati per fornire informazioni organizzative, dalle sostituzioni alle comunicazioni generali, contribuendo ulteriormente alla dematerializzazione. Lo strumento donato dal Lions Club ha permesso alla scuola di rendere il sistema di comunicazione più efficiente ed efficace, per condividere con docenti, personale Ata ed alunni qualsiasi tipo di messaggio, sia informativo che funzionale, la circolazione di informazioni è stata resa più fruibile e riconoscibile e di immediata consultazione.

Sabato scorso si è svolta la cerimonia di consegna alla presenza della Dirigente Scolastica Annamaria Renzi che ha accolto il presidente del Lions Club Micigliano Terminillo Giuliano Ciccarelli, il Presidente di Zona Sergio Quattrini e il Presidente della V Circoscrizione Gianni Turina i quali hanno ribadito l’impegno dei Lions a sostegno della scuola.

La Dirigente Scolastica ha rivolto il suo ringraziamento consegnando una targa al Presidente Giuliano Ciccarelli. Particolarmente significativo l’entusiasmo e la competenza con i quali la Dirigente Scolastica e il suo staff, costituito dai professori Sara Turani, collaboratrice del Dirigente, Barbara Clementini e Manuela Lelli coordinatrici di plesso, Marco Pennese, Onelia Bernardinetti, Simonetta Tiezzi e Rita Giuliani con Funzioni Strumentali, gestiscono le pur complesse problematiche scolastiche.

Nel corso dell’incontro sono emerse altre forme di collaborazione anche nel settore dell’arte che il Lions attraverso le proprie risorse personali (all’interno del Distretto 108L è stato costituito il gruppo degli artisti della solidarietà con Gianni Turina) è in grado di sostenere e promuovere.

