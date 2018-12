© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Venerdì 30 novembre una delegazione del Lions Club Micigliano Terminillo rappresentata dalla presidente Gabriella Raccosta, dal vice presidente Giuliano Ciccarelli, dal Past presidente nonché presidente di zona Gianni Turina e dalla segretaria Annarita Vicentini, ha incontrato il sindaco del Comune di Micigliano Emiliano Salvati, allo scopo di consegnare i libri di vario genere letterario raccolti a seguito dell'iniziativa svolta nell'ambito del progetto "100 libri per chi vuoi tu". La donazione è un piccolo ma simbolico gesto che contribuirà al ripristino in una nuova sede della biblioteca comunale danneggiata da una serie di eventi sismici e resa completamente inagibile nel 2016 dall'ultimo di questi.Nel corso dell'incontro è stato inoltre consegnato ad un cittadino di Micigliano un supporto economico di euro 250, nell’ambito del programma di sostegno economico alle persone in difficoltà nelle zone colpite dal sisma. «Sono passati ormai due anni dal terremoto che ha colpito il centro Italia, la strada per un ritorno alla normalità è lunga e secondo noi è importante agire concretamente anche con piccoli ma significativi gesti per provare a far si che l'attenzione rimanga sempre alta circa le problematiche di queste zone», così la presidente Gabriella Raccosta commenta l'iniziativa, cogliendo l'occasione per ringraziare a nome di tutto il Club le persone che hanno contribuito alla realizzazione del service lionistico.