RIETI - Si è svolta venerdì 31 agosto presso i giardini della Loggia del Vignola, la serata di beneficenza organizzata dal Lions Club Micigliano-Terminillo, in collaborazione con l'associazione "Rieti Cuore Piccante". La presidente del club Gabriella Raccosta e il presidente Lions di zona Gianni Turina, sono lieti di comunicare il successo del service lionistico realizzato in favore del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice gestito dal direttore Fabio Barbieri, reso possibile attraverso il contributo raccolto in occasione della cena di gala, organizzata in concomitanza della “Fiera del Peperoncino” con l'aiuto del presidente Stefano Colantoni, e accompagnata dalla degustazione di piatti tipici della tradizione amatriciana con il catering del Ristorante Roma di Amatrice.



Molte le autorità intervenute, tra cui il Prefetto di Rieti Giuseppina Reggiani, il presidente della provincia Giuseppe Rinaldi e l'assessore regionale Claudio Di Berardino, i sindaci di Fara Sabina Davide Basilicata e di Castelnuovo di Farfa Luca Zonetti, alle quali «va un ringraziamento speciale per aver contribuito, a due anni dal sisma, a mantenere ancora alta la sensibilità anche a livello istituzionale, con la loro presenza personale e come rappresentanti del territorio».





