Un maggio intenso per le attività del Lions club Amatrice Micigliano Terminillo

RIETI - Il 13 maggio presso la Comunità di Colle San Mauro di Rieti, nell'ambito del service "Aggiungi un posto a tavola", Il Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo ha organizzato una bellissima serata solidale con i ragazzi della comunità. Il menù preparato dalla Presidente Annarita Vicentini, dai soci Lions Gabriella Raccosta, Gianni Turina, Enrico Di Sisto è stato molto apprezzato dai ragazzi.

La serata ha arricchito il cuore dei Lions presenti e rimarrà impressa per sempre nei loro ricordi.

Il Club già da diversi anni presta una particolare attenzione verso la Comunità di Colle San Mauro anche attraverso la donazione di consistenti derrate alimentari.

Il 17 maggio al reparto di Radioterapia dell'Ospedale di Rieti sono stati donati tre misuratori di pressione alla presenza del Primario di Radioterapia dott. Mario Santarelli, del Direttore Sanitario dott. Massimiliano Angelucci e del personale sanitario del reparto che hanno espresso i loro ringraziamenti al Club per la sensibilità dimostrata. La Presidente Annarita Vicentini con i soci Giulio Aniballi, Mariarosaria Pignatelli e il Coordinatore Distrettuale Gst Gianni Turina ha portato il saluto del Club riaffermando la particolare attenzione che il Lions riserva nei confronti della sanità anche con la realizzazione di numerosi screening in collaborazione con la Direzione Asl di Rieti.

Il 22 maggio nella scuola elementare di Greccio e Monte San Giovanni in Sabina, dell’Istituto Comprensivo “A.

Malfatti” di Contigliano, Il Lions Club Amatrice Micigliano Terminillo ha realizzato il Service "Interconnettiamoci...ma con la testa" con il Lion Monica Coppola relatore nazionale che ha messo in evidenza l'importanza della rete, ponendo l'attenzione sui rischi connessi ad un uso non consapevole. I ragazzi hanno dimostrato un particolare interesse ed una vivace partecipazione.

La Presidente Annarita Vicentini ha portato il suo saluto ai ragazzi, alla Dirigente scolastica per la disponibilità e al corpo docente, per la sensibilità dimostrata rispetto ad una tematica tanto attuale quanto delicata. Il Dirigente scolastico prof.ssa Irene Di Marco ha ringraziato la Presidente del Club e il Lions Agnese Grillotti, organizzatrice dell’evento, per aver fornito l’occasione per sensibilizzare gli alunni sulle potenzialità di internet ma anche sui pericoli e sulle varie responsabilità a cui spesso si viene esposti spesso in maniera inconsapevole.