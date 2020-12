Dal club Lions Cittaducale contributo per l'Alcli e donazione alla Caritas

RIETI - Nel corso dell'annuale assemblea dei soci presieduta dalla presidente avvocato Laura Pitoni e celebratasi in modalità on line i soci del club Cittaducale, in amicizia e solidarietà, hanno deliberato un contributo economico all'associazione Alcli "Giorgio e Silvia" e la donazione di pacchi natalizi alla Caritas Di Cittaducale.

La presidente Pitoni ha ricordato, peraltro, l'ottima riuscita della "prima giornata delle vaccinazioni antinfluenzali" svoltasi a Cittaducale il 17 ottobre organizzata con il contributo determinante del socio Arnaldo Gentile unitamente alla amministrazione comunale angioina.

«Il Lions club Cittaducale risponde con i "service" ai bisogni locali - dichiara Antonio Passi - Offrire una speranza alla comunità è quello che abbiamo fatto e continueremo a fare grazie alla vivacità della nostra Associazione, all'innovazione ed all'intenso lavoro che portiamo avanti animato dalla passione ed dalla generosità dei soci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA