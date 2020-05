© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il 6 maggio scorso si è riunito - in modalità telematica - il Consiglio Direttivo del Lions Club di Cittaducale. Il club sta portando avanti - da diversi anni - una serie di iniziative di servizio ormai consolidate e che rappresentano tanti fiori all'occhiello del sodalizio. Sono tutte attività che mettono in luce in maniera encomiabile lo spirito che anima i Lions.La struttura opera in diversi settori e copre un'ampia gamma di attività benefiche grazie all'apporto di uomini e donne che dedicano a questi service buona parte del loro tempo, con lodevole senso di servizio ed abnegazione.Nello specifico è stato ribadito nel corso della riunione che i service distrettuali interesseranno gli ambiti sanitario e sociale.Il socio Passi ha riferito in merito al progetto a favore delle famiglie in difficoltà economica nel Comune di Cittaducale. Il progetto prevede il coinvolgimento della parrocchia di Cittaducale, della Croce Rossa e della Protezione Civile di Cittaducale.Parte dei fondi - che il club metterà a disposizione - saranno utilizzati dai medici di famiglia per coprire le spese già anticipate per l'acquisto di saturimetri e DPI per i pazienti in terapia familiare positivi sintomatici e non.I Soci Passi ed Arnaldo Gentile sono,inoltre, al lavoro per la realizzazione di un sistema di telemedicina/telecontrollo di pazienti positivi Covid e non , basato su una app e dai suoi terminali di collegamento , che permetterà ai medici di famiglia di ridurre il numero delle visite a domicilio ( e quindi il rischio di contagio) nonchè di monitorare i pazienti.La proposta della presidente Laura Pitoni di considerare un ulteriore intervento economico straordinario da parte del Club a favore di iniziative benefiche è accolto dal consiglio direttivo all'unanimità.