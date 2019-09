© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il giorno 3 settembre si è svolta l’assemblea dei soci del club nella quale si è discusso delle iniziative da proporre nel corso della prossima stagione lionistica.La presidente avvocato Laura Pitoni aprendo i lavori ha evidenziato l’ampia partecipazione, delle comunità locali, nei progetti organizzati dai Lions Cittaducale nei quali solidarietà e sostegno ai bisognosi sono stati i tratti dominanti.Dal “Progetto Alessandra” con raccolta di fondi, assegnati alla Associazione Alcli, a favore delle donne malate di cancro, al progetto salute organizzati nel Comune di Cittaducale, dal progetto alternanza scuola lavoro per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado con l’Itc di Rieti che ha visto, peraltro, la collaborazione dell’università Bocconi di Milano ai progetti lettura, giovani e disabilità, alla giornata di sensibilizzazione per l’autismo e la raccolta di occhiali usati.L’assemblea dei soci – particolarmente partecipata e ricca di spunti – ha deliberato di proseguire l’attività con i service tradizionali ovvero: service salute, disagio giovanile, giornata di studio sul bullismo nonché l’organizzazione di due eventi tematici riguardanti la valorizzazione del territorio.La presidente Pitoni nel chiudere i lavori ha ringraziato ulteriormente i soci per l’impegno e la generosità profusi nella realizzazione dei progetti.