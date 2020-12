Impegno del Lions Club Antrodoco Velina Gens e Comune di Antrodoco per il verde pubblico

RIETI - Importante giornata per il Lions Club Antrodoco Velina Gens che oggi, 18 dicembre, ha presentato al Sindaco di Antrodoco Guerrieri il progetto per il miglioramento del parco in località La Rocca.

«Un ambizioso lavoro per il Lions Club Antrodoco Velina Gens a testimoniare il proprio impegno per l’ambiente, con la realizzazione di un intervento di recupero e di miglioramento forestale della pineta di proprietà del Comune di Antrodoco. Il parco sito in località La Rocca, si trova a monte del centro storico, è raggiungibile attraverso un caratteristico sentiero, ed offre una splendida visione panoramica. L’impegno prevede, oltre al recupero e manutenzione dell’area, la realizzazione di un percorso didattico e di un parco a tema».

«Un primo passo, quello della odierna presentazione del progetto ai sensibili e validi amministratori del Comune di Antrodoco, che sarà seguito nel corso delle varie fasi fino alla sua realizzazione. Un caloroso ringraziamento va al Dott. For. Franco Onori che si è occupato del progetto dando riprova di profondo e reale amore per la sua professione».

