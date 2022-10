Libertà digitali, torna a Rieti il Linux Day

RIETI - Torna a Rieti il Linux Day, la principale manifestazione italiana dedicata a Linux, al software libero o open source, alla cultura aperta e alla condivisione in Italia delle libertà digitali.

L’evento, come sempre gratuito, è organizzato a livello nazionale dall’associazione Italian Linux Society (http://www.ils.org/) e patrocinato dal Comune di Rieti e dalla Provincia di Rieti.

Linux Day si terrà il 22 ottobre a partire dalle 9:00 fino alle 18 presso Confartigianato Imprese Rieti in Via F. Sebastiani 121 alla presenza di professionisti e appassionati. Il programma è molto variegato e alla portata di tutti:

09:00 Apertura

09:30 Marco Acorte – Batocera Linux: una chiavetta per far diventare il PC una sala giochi

10:00 Giacomo Niccolò – Riattivati, cultura e innovazione digitale

10:30 Giacomo Paolocci – Blender, le basi

11:00 Federico Maestà – Cloud, questo sconosciuto

11:30 Gabriele Falasca – Macchina a stati finiti nel retrogaming

12:00 Eugenio Petullà – Costruiamo un videogioco con Godot

13:00 Pausa pranzo al ristorante, se interessati contattare per la prenotazione

15:00 Daniele Scasciafratte – Gameboy Advance Hacking per retrogamer

16:00 Piero Savastano – Generazione di immagini con Stable Diffusion

17:00 Impariamo a usare il terminale con Gameshell

È prevista la registrazione video delle presentazioni le quali saranno rese disponibili successivamente su internet tramite YouTube. Saranno disponibili anche gli adesivi della sezione locale di Rieti di Italian Linux Society (ex LUG Rieti) e di molti progetti open source.

Ci saranno anche degli stand:

Riattivati che farà vedere Rieti Medievale con la realtà virtuale con gli Oculus Go

Prova Linux o porta il tuo computer per installarlo insieme

Scopri Volumio o come riciclare il tuo vecchio computer per sistema audio casalingo

Per maggiori informazioni fare riferimento al sito https://rieti.ils.org/linux-day-2022/ che include il programma e maggiori informazioni.

«Si ringrazia Confartigianato Imprese Rieti per la disponibilità dei locali e Riattivati per la partecipazione. ILS Rieti è la sezione locale (ex LUG Rieti) ovvero un gruppo di appassionati di tematiche open source e programmazione che organizza incontri periodici nella città di Rieti. Per aderire subito al Linux User Group Rieti vi invitiamo a seguire la pagina Facebook o entrare nel gruppo Telegram disponibile sul sito ufficiale https://rieti.ils.org/».

Gli incontri periodici sono una volta o due al mese in orari serali dalle 19 alle 21. Questi incontri saranno realizzati dagli stessi membri per portare anche nuove tematiche e fare esperienza e imparare insieme con corsi o incontri.

Instagram: https://instagram.com/lugrieti

Facebook: https://facebook.com/lugrieti