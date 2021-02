Rieti, la Sabina a "Linea Verde" in onda su Rai Uno

RIETI - L'oro verde e i borghi antichi dove gli ulivi raccontano la storia delle comunità che vi abitano. Sta per andate in onda su Rai 1, nell'odierna puntata di LineaVerde, la Sabina che, insieme alla Puglia, anch'essa protagonista della puntata, sono tra le aree di produzione maggiori in Italia. Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini raccontano di questo albero immortale considerato sacro nell'antichità diventato un vero e proprio patrimonio culturale, mentre andranno a spasso per uno dei borghi più belli della Sabina: Farfa e il suo uliveto, proprietà dell'abbazia dove la protagonista si cimenterà nella potatura sotto la guida all'agricoltore Fabrizio Mei.

