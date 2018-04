di Mario Bergamini

RIETI - Ha origine campane ma viene da Roma e il carattere schivo e deciso di una donna di carattere. Si chiama Lina Cusano Piro (nella foto), ha 65 anni, madre di due figli, è nata a Telese Terme in provincia di Benevento ed è il nuovo procuratore capo della Repubblica di Rieti. Andrà a sostituire Giuseppe Saieva, in pensione da marzo. Ieri mattina la V commissione del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato la nomina della Cusano quasi all’unanimità (5 voti su 6) e per l’ufficializzazione...