Rieti, Lilt, per Zepponi e Fosso ruoli importanti in ambito regionale

RIETI - Nel corso del recente Coordinamento Regionale delle Associazioni del Lazio della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) il dottor Enrico Zepponi presidente della Lilt Rieti è stato confermato nell’incarico di Responsabile dell’Area per le iniziative in ambito organizzativo, politiche sociali e di Rete per il Terzo Settore.

A conferma dell’importanza assunta dall’Associazione reatina, nella stessa riunione il vice presidente Flavio Fosso è stato nominato Responsabile della neo costituita Area per i rapporti con lo Sport.

Convocato in video-conferenza il Coordinamento si è svolto, con base nella sede di Frosinone, sotto la presidenza del Coordinatore Regionale dr. Alfredo Cecconi e vi hanno partecipato tutti i presidenti delle Associazioni Laziali tra cui il presidente reatino dr. Enrico Zepponi.

Nel corso della riunione sono stati affrontati vari problemi, la cui soluzione era già stata impostata corso di un incontro svoltosi a Roma con alla presenza del presidente nazionale dr. Francesco Schittulli e durante la quale sono stati insediati i vari Coordinatori regionali nominati dal Direttivo nazionale.

L’esplosione della pandemia da Virus ha naturalmente bloccati i lavori ora ripresi con la massima intensità.

Ed infatti il Coordinatore ha sottolineato con forza che “con la circolare 29 si è concluso l’iter procedimentale con il contestuale e sostanziale riconoscimento delle Associazioni provinciali”.

Si quindi passati alle nomine dei responsabile d’area che, come detto, hanno visto tra le altre la conferma di Zepponi e l’incarico a Fosso.

