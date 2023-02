Il 4 febbraio Giornata mondiale per la lotta contro i tumori, Zepponi: «La Lilt sempre in prima linea»

RIETI - Domani, 4 febbraio, sarà la “Giornata mondiale per la lotta contro i tumori” e per tale occasione il dottor Enrico Zepponi presidente della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i timori) Associazione di Rieti, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

«Dopo tre anni di pandemia che hanno comportato il rallentamento di esami, controlli e screening c’è stata la prevedibile impennata di casi di tumore che oggi è possibile quantificare. La situazione è purtroppo più preoccupante di quanto si potesse immaginare, infatti nel 2022 sono stati registrati circa 400.000 nuovi casi numero in aumento rispetto ai due anni precedenti. Gli screening stanno ora riprendendo con regolarità ma ci troviamo di fronte ad una popolazione non in forma anzi: un adulto su tre è in sovrappeso, uno si dieci è obeso, il 24% fuma e i sedentari sono aumentati dal 23% del 2008 al 31% nel 2021. Tutte condizioni che favoriscono l’insorgenza dei tumori».

«Il volume “I numeri del cancro in Italia 2022” presentato prima di Natale al Ministero della Salute disegna un quadro sconfortante, un passo indietro nella prevenzione e nella cura, da Nord a Sud. Alla riattivazione dei programmi di prevenzione secondaria (diagnosi precoce) assistiamo ad un incremento del numero di interventi chirurgici per cancro del colon-retto e della mammella anche in stadio iniziale. Quindi: Prendere la malattia ai primi segni è fondamentale. Va in questa direzione anche la decisione di destinare fondi del Pnrr per lo sviluppo di un vaccino utile per la cura del tumore del pancreas il male che ha colpito e portato via Gianluca Vialli».

«La nostra Associazione anche per il 2023 è fortemente impegnata nell’ambito della prevenzione primaria (adozione di corretti stili di vita) e secondaria (diagnosi precoce) con le seguenti attività: dal 18 al 26 marzo: Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica; 27 – 30 aprile Giornate Nazionali Prevenzione Tumori Cutanei; 31 maggio Giornata Mondiale senza Tabacco. Nel mese di ottobre Lilt for Women Campagna Nastro Rosa dedicata alla prevenzione del tumore al seno; dal 20 al 30 novembre “Lilt for Men Percorso Azzurro” dedicato alla prevenzione dei tumori maschili».

«Ed ancora: Progetto “Guadagnare salute con Lilt”, che è la forma di attuazione del protocollo tra LILT e Ministero dell’Istruzione, che promoverà ed attuerà, così come negli anni precedenti, “programmi di informazione ed educazione alla salute in relazione alla lotta contro i tumori” nelle scuole di Rieti e provincia. In tutta Italia e tramite la nostra Associazione anche in tutta la provincia di Rieti, la Lilt è in prima fila per propagandare il concetto della Prevenzione che può sconfiggere il male prima del suo insorgere».