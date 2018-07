di Christian Diociaiuti

RIETI - In campo per la solidarietà. Il 7 luglio alle 16 - col patrocinio di Comune di Rieti e con la collaborazione di Aria Sport - si giocherà un quadrangolare benefico dal titolo “In campo per la solidarietà”. Parteciperanno le rappresentative del Comune di Rieti, della Polizia Penitenziaria, della Ivs Italia e degli Amici della Domenica.Ad ospitare la sfida - non inedita, alla quarta edizione e negli anni passati era stata ospitata allo stadio Scopigno - sarà il campo sintetico di calcio a 8 del Pattinodromo, in via Oreste Di Fazio. Durante il pomeriggio, tra partite, amicizia e premiazioni, verranno raccolti fondi in favore della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori che, con la sua sezione reatina, promuove prevenzione e informazione sulle malattie oncologiche. Un pomeriggio di sport e solidarietà, tutto da vivere. Ad organizzarlo è Marco Consorti, che tiene particolarmente a un evento ormai rituale nell'estate reatina. «Un ringraziamento speciale – dice l’organizzatore Marco Consorti – va ad Aria Sport per la concessione del campo del Pattinodromo e il comitato Uisp degli arbitri di Rieti per la disponibilità. Con esso grazie a tutti i direttori di gara, ai partecipanti e a chi vorrà sostenere la nostra causa in un pomeriggio di divertimento e amicizia».