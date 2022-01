Servizio civile alla Lilt, ancora due settimane per presentare la domanda

RIETI - Il responsabile Csv della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i tumori) Associazione di Rieti Franco Vecchi ha inviato una comunicazione a tutti gli iscritti per informarli «che il termine per la presentazione delle domande al bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale, a cui la Lilt di Rieti partecipa con un progetto denominato C.A.S.A., è stato spostato alle ore 14 del 10 febbraio 2022».

Nei giorni scorsi, infatti, il Centro di Servizio per il Volontariato ha emesso un bando per i giovani tra i 18 e 28 che intendono diventare operatori volontari di servizio civile, pubblicato dal Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale con il quale viene indicata la nuova data di scadenza, appunto le ore 14 del 10 febbraio prossimo.

Contestualmente vengono integrati nuovi progetti che diventano 52 a cui potranno partecipare complessivamente 733 giovani, impegnati in 19 programmi uno dei quali fa parte della sperimentazione del “Servizio civile digitale”.

Le domande debbono essere presentate esclusivamente attraverso la Domanda on Line (Dol) raggiungibile all’indirizzo https://domanda online.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.

Ai giovani selezionati, che saranno poi avviati al servizio civile, è riconosciuto un assegno mensile pari a 444,30 per 25 ore la settimana.

Attualmente la Lilt Rieti si avvale dell’intensa collaborazione del volontario Giacomo Marchioni il quale terminerà la sua collaborazione il prossimo mese di luglio.