Tutto pronto per la riapertura al pubblico della sede della Lilt

Lunedì 28 Giugno 2021, 15:26

RIETI - Entro la prima decade di luglio riapre al pubblico la sede della Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti in via dei Salici 65 con locale completamente sanificati. La segreteria, resterà a disposizione di iscritti e simpatizzanti tutte le mattine dal lunedì al venerdì.

Sarà quindi più facile per tutti rinnovare il tesseramento o prenotare le visite di medicina preventiva che attualmente si svolgono in collaborazione con lo studio Medicinque che ha messo a disposizione in modo gratuito le sue strutture.

La notizia della riapertura è stata data personalmente dal presidente Lilt Rieti dottor Enrico Zepponi il quale si augura il riassetto dell’attività ambulatoriale prima possibile.

Intanto nel corso dell’ultimo Consiglio direttivo Sono stati consegnati Attestati di riconoscimento a soci che da più tempo hanno dedicato il loro tempo alla Lilt.

Sono stati premiati Luciano Fabrizi, uno dei fondatori dell’allora Sezione nel 1992 e attualmente Delegato per la Sabina, e Marcella Della Penna, iscritta dal 1994 e componente del Consiglio direttivo fino al 2020, ma tuttora attiva nei lavori dell’Associazione.

Il vice presidente Flavio Fosso nel consegnare gli attestati ha sottolineato il grande impegno e l’umanità con cui Marcella Della Penna e Luciano Fabrizi durante tutti questi anni non hanno fatto mancare la loro presenza, anzi hanno dato un grande impulso alla Lilt Rieti.

Sempre durante lo stesso Consiglio direttivo è stata data comunicazione che L’Attivo Regionale della Lilt nel prossimo mese di ottobre si terrà nella nostra Città, ed è stato ringraziato il responsabile dell’Igea Matteo Munzi per la sponsorizzazione del Concorso grafico Spegni la sigaretta, accendi la vita.

Intanto ha preso corpo la collaborazione con l’Associazione “Cicolano insieme per ricominciare” per allargare ancora di più la diffusione della medicina preventiva contro i tumori, com’è compito istituzionale della Lilt.