Lilt, prevenzione oncologica: screening gratuiti per mammografia, sangue occulto e pap test

RIETI - Nel quadro della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica domani 24 marzo la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti organizza presso i locali della Coop Futura, dalle 10 alle 13, una giornata di prenotazioni gratuite di Screening, per mammografia (donne da 50 a 74 anni) sangue occulto e pap test. Le persone prenotate riceveranno una comunicazione indicante il luogo e la data della visita.

Nel corso della settimana la Lilt Rieti ha già organizzato un incontro a Forano per visite dermatologiche; in collaborazione con l’Asl l’inaugurazione di due panchine rosa all’OPG e presso la sede del Consultorio Familiare di via del Terminillo; una panchina rosa a Stimigliano; visite ginecologiche della dr.ssa Beatrice Amici.

La settimana avrà un seguito conclusivo mercoledì 29 marzo con le visite dermatologiche della dr.ssa Monica Rauco e giovedì 30 della dr.ssa Vanda Fabrizi.

La Lilt Rieti sottolinea che tutte le prestazioni mediche sono senza costo per gli utenti.

La Settimana Nazionale per la Prevenzione oncologica ha avuto un largo seguito in tutta Italia, con una stretta sinergia della Lilt con il Ministero della Salute allo scopo di diffondere La cultura della prevenzione come metodo di vita, di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un corretto stile di vita e di un’alimentazione adeguata.

Determinante della prevenzione primaria è una regolare attività fisica.

«L’appuntamento della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica – dice il presidente Lilt Rieti dr. Enrico Zepponi – è anche l’occasione, da noi colta, per mettere in luce l’importanza della diagnosi precoce. Da qui l’appuntamento di domani».