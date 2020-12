Lilt, attestato di merito per il dottor Luciano Fabrizi

RIETI - Nella sede sociale di via dei Salici 65 il responsabile della Delegazione Sabina della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) dottor Luciano Fabrizi ha ricevuto un Attestato di Merito da parte dell’Associazione Culturale Paesi Uniti della Sabina.

L’Attestato è stato consegnato da una delegazione della Ciadd News composta dalla diretrice artistica Emanuela Petroni, dal direttore Pasquale Sciarda e dall’addetto stampa Paul Polidori. Assente il presidente Anrico Zepponi per precedenti impegni, hanno partecipato al conferimento i il vicepresidente Lilt, Flavio Fosso e il volontario esperto amministrativo Franco Vecchi.

Nella motivazione, a Luciano Fabrizi vengono riconosciuti «la professionalità, la dedizione e l’impegno profusi durante questo difficile anno nei confronti delle esigenze dei cittadini e delle giovani generazioni, attraverso il tangibile e significativo apporto alla promozione della cultura e nella divulgazione dell’attività umana, artistica e culturale in segno di apprezzamento e riconoscenza per la spiccata capacità di saper mettere qualità ed energie al servizio della ricerca di una Società migliore».

L’iniziativa del riconoscimento al dr. Fabrizio delegato Lilt, è stata promossa dalle Associazioni “Paesi uniti della Sabina” e “Anime di carta” nate a Rieti e attive da tempo in tutta la Nazione, in varie città d’Europa e in 196 Paesi nel mondo a favore delle le Comunità italiane, allo scopo di incentivare la conoscenza del Territorio provinciale.

Esse di sono avvalse della collaborazione della Ciadd News Radio e Tv e di molti sindaci ed assessori della provincia.

