RIETI - É nella sede in via Nomentana della Sezione provinciale di Roma della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori che si è tenuta la riunione per il Coordinamento interregionale delle sezioni periferiche, su volontà della direzione nazionale. Tante le presenze su cui questa ha potuto contare, a cominciare dal presidente nazionale Francesco Schittulli, il coordinatore regioni centrali e membro del direttivo nazionale Francesco Rivelli, il coordinatore regionale del Lazio Alfredo Cecconi, fino alle presidenze Lilt di Frosinone, Latina, Perugia, rispettivamente nella persona del presidente Norberto Venturi, la vicepresidente Rita Salvatori, il presidente Antonio Rulli e un rappresentante della Sezione Terni. La Sezione reatina ha visto la partecipazione del presidente Enrico Zepponi e del vice Flavio Fosso.



Dopo il coordinatore Cecconi, Rivelli, Morello e Rulli, il presidente Schittulli è intervenuto illustrando i risultati raggiunti e le convenzioni che il nuovo direttivo dovrà sottoscrivere, anche in relazione alle prossime elezioni per il rinnovo delle cariche nazionali. In questo quadro Schitulli ha ribadito la necessità di responsabilizzazione sempre maggiore da parte dei coordinatori regionali verso le sezioni, tra cui favorire sempre più contatti e rapporti. Il successivo dibattito ha visto prendere parola il presidente reatino Zepponi. Questi ha sottolineato due esigenze: la necessaria informazione da parte della Lilt nazionale sul nuovo regolamento europeo sulla Privacy e la necessità di un più diretto intervento sul sito nazionale. A questo proposito è stato il direttore Noto a ricordare che attualmente è in corso un riordinamento del settore informativo.



