RIETI - La prevenzione al maschile stimola l'interesse e il Desk informativo centra l'obiettivo. Organizzato da Laboratorio Igea, Lilt Rieti e Lions Rieti Varrone per la Prevenzione del diabete e delle malattie della prostata, il punto d'incontro dalle 11 alle 13 di sabato 15 ha ricevuto circa trecento persone. Tutte intente a prenotarsi ai prelievi necessari alle analisi, che verranno effettuate dal laboratorio Igea tra il 17 e il 29 febbraio.Al tavolo di raccolta delle prenotazioni si sono alternati lo stesso proprietario dell’Igea Matteo Muzzi, il presidente della Lilt Enrico Zepponi, il presidente del Lions Varrone Antonio Fasciolo ed i volontari Anna Rita Masci, Marcella Della Penna, Franco Vecchi, Rita Grillo, Flavio Fosso la dtt.ssa Ravot dei Lions. Ha assistito il dott. Mario Santarelli primario di radiologia oncologica e responsabile screening dell’Asl.Il dott. Basilio Battisti, diabetologo, già primario di Medicina ha raccolto le prenotazioni per visite specialistiche del settore.“Sono veramente soddisfatto della partecipazione di cittadini – ha commentato Muzzi – che debitamente informati, hanno compreso in pieno l’importanza e il valore dell’iniziativa”.“La presenza di tante persone al desk informativo – ha detto il presidente Enrico Zepponi – ci conferma la validità del messaggio da noi ripetutamente inviato per la prevenzione anche per affrontare malattie squisitamente maschili”.“Contribuire efficamente a queste manifestazioni – ha affermato il presidente Lions Rieti Varrone Antonio Fasciolo - rientra nel modo più assoluto nello spirito di servizio che distingue i Lions”.