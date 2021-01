La Lilt ricorda la figura del professor Umberto Di Domenico, già vice presidente dell'Associazione reatina

RIETI - Il presidente della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i tumori) Associazione di Rieti, dottor Enrico Zepponi, unitamente all’intero Consiglio Direttivo, a nome degli associati ricorda la figura del prof. Umberto Di Domenico, già vice-presidente della Lilt Rieti.

«Il professor Di Domenico – dice Enrico Zepponi - ha partecipato alla vita della Lilt per lunghissimo tempo ricoprendo anche la carica di vice presidente raggiunta con votazione unanime. Il suo impegno è stato costante ed ebbe un ruolo difficile ed impegnativo nel momento doloroso della scomparsa dell’allora presidente dottor Ivan Liguori al cui nome abbiamo intitolare l’Associazione. Dopo la mia successione al dottor Roberto Tempesta, Umberto Di Domenico decise che era il momento di passare la mano, ma rimase vicino all’Associazione che aveva contribuito a far crescere. Tutti noi della Lega Italiana per la Lotta contro i tumori siamo vicini alla moglie, signora Maria Pia alle figliole Cristina Danila e Patrizia, e ai familiari in questo momento di grande dolore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA