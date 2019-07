IL TESTIMONIAL

RIETI - Stefano Meloccaro è il nuovo testimonial della sezione Lilt di Rieti. La scelta del consiglio direttivo è stata unanime, dopo la preventiva offerta da parte del presidente Enrico Zepponi al giornalista Sky, parte attiva del Rieti Sport Festival. Così ha risposto al vice presidente Flavio Fosso, al momento della comunicazione ufficiale: «Ad iniziative come la vostra – è stata la sua risposta – non si può non dare la propria adesione. E ciò non solo per il riconoscimento del valore della Lilt, ma anche perché il problema malattia è stato presente in famiglia e questo mi spinge a fare quanto è nella mia possibilità per propagandare il concetto di prevenzione per combattere e vincere il tumore».Ma chi è? A Rieti tutti lo conoscono bene infatti, Stefano Meloccaro è un reatino doc. Non solo, in questi giorni a Londra per il torneo di Wimbledon, è personaggio di punta della redazione sportiva di Sky Sport di cui dal 2008 è conduttore ed inviato. Eppure la sua attività giornalistica è iniziata presto in città nelle redazioni de Il Messaggero e Rtr, fino ad arrivare nel 2003 a Sky.Evidentemente Meloccaro buca lo schermo, già perché dopo aver scalato numerose posizioni in Sky Sport è stato chiamato da Fiorello a partecipare al programma sul web Edicolafiore, di cui nel 2016 nell’edizione televisiva per Sky e TV8 è stato co-conduttore, con grande successo. Inoltre tra le pubblicazioni di sua firma ci sono “Braccio d’oro” (biografia di Paolo Bertolucci) e “Studio Tennis”(raccolta di articoli scritti per Tennis Match).Presente nella prima edizione di Celebrity Mastechef Italia, dal 2015 è, a contratto, docente di Comunicazione dello Sport presso la Link Campus University di Roma nell’ambito del corso di laurea in Economia dello Sport.Ma Meloccaro nella sua Rieti è stato anche un atleta di basket e tennis, campione italiano Giochi della Gioventù di basket (Liceo Jucci 1979), Campione d’Italia Allievi 1979, e ai Mondiali Senior ITF di Antalya (Turchia 2008).Nel 2007 ha fatto il suo esordio nel circuito di tennis professionistico Atp Challenger di Cortina, raccontandone molti aspetti sul sito web di SkySport.Nella Lilt Rieti, Stefano Meloccaro si aggiunge al Campione d’Europa Roberto Brunamonti, attualmente molto impegnato con Federbasket in vista dei Mondiali in Cina.