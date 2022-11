Successo per la presentazione a Rieti del libro “La grande Roma dei Tarquini” di Emma Pomilio

RIETI - Pieno successo per l’evento culturale organizzato dalla Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti - con il Patrocinio dell’Amministrazione comunale, del Rotary Club di Rieti e la collaborazione della libreria Mondadori Book - svoltosi nella Sala consiliare del Municipio alla presenza di un folto pubblico, attento ed interessato.

Scopo dell’evento la presentazione da parte del libro “La grande Roma dei Tarquini” da parte dell’autrice, dr.ssa Emma Pomilio.

Ha fatto gli onori di casa l’assessore alla cultura del Comune di Rieti Letizia Rosati che ha sottolineato la vicinanza dell’Amministrazione ad ogni iniziativa che aumenti la divulgazione storica elevando la conoscenza collettiva.

A sua volta il presidente della LILT Rieti ha sottolineato come anche un fatto culturale possa richiamare l’attenzione alle iniziative dell’Associazione, come avviene in questo mese con il programma Percorso Azzurro per la prevenzione del tumore nel genere maschile.

Magistrale la relazione del prof. Gianfranco Formichetti che ha fatto il giusto collegamento tra conoscenza storica e fantasia consentendo ad un romanzo di farsi apprezzare. La sua lettura di due brani del libro è stata ascoltata con attenzione e lungamente applaudita.

Prima di dare la parola all’autrice il moderatore Flavio Fosso, ha richiamato l’attenzione sul 25 novembre, giornata del contrasto alla violenza sulle donne mostrando una brochure distribuita dalla Polizia e ciò ha offerto l’occasione alla dr.ssa Pomili di fare un lungo excursus sulla condizione della donna in epoca romana ed etrusca, prima di tornare sull’argomento “Tarquini” che ha illustrato con dovizia di particolari. La giornata contro la violenza sulle donne ha consentito un breve dibattito nel corso del quale è intervenuto anche il dott. Gherardi, ricercatore scientifico e già presidente della Baxter.

La manifestazione si è conclusa con i saluti del presidente Zepponi che ha ringraziato l’Amministrazione per l’ospitalità, e ricordato lo scopo della LILT: la diffusione del concetto di “prevenzione”.