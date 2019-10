Ultimo aggiornamento: 10:09

RIETI - “La Prevenzione non ha età”, come recita lo slogan della campagna Lilt, proprio per questo la Sezione di Rieti è intervenuta nell’assemblea d'istituto del Liceo Scientifico Carlo Jucci. L'iniziativa è parte integrante del progetto di collaborazione Miur-Lilt ed è stata resa possibile dalla volontaria professoressa Antonietta Tiberi Vipraio e dalla preside, la professoressa Stefania Santarelli.Una delegazione composta dal presidente dottor Enrico Zepponi, il vicepresidente Flavio Fosso e il volontario professor Mario Santarelli ha quindi preso parte all'incontro con I ragazzi, diviso in due giornate. Nel corso delle stesse sono state esposte relazioni sulla prevenzione per suscitare interesse nella folta platea di adolescenti che per lo più considerano il problema temporalmente lontanissimo dalla loro esistenza, anticipando le iniziative mediche normalmente rivolte a soggetti di età più avanzata.Il professor Santarelli, primario del reparto di radioterapia dell’Opg, coordinatore degli screening dell’Asl, facendo riferimento all’ottobre rosa, e quindi alle campagne di prevenzione del cancro al seno, ha rivolto alle giovani donne presenti le necessarie informazioni ed i suggerimenti per una corretta Prevenzione.A sua volta il presidente Zepponi si è rivolto in modo particolare ai ragazzi ai quali ha illustrato i rischi conseguenti all'ingiustificata riservatezza nei riguardi della propria salute, messa a rischio dall’assenza di ogni esame clinico a carico dell’apparato urolo-genitale, come invece avveniva nelle generazioni precedenti grazie alla visita militare. Così ha colto l'occasione per fornire in anticipo la notizia dell’organizzazione di un ambulatorio di urologia-andrologia in collaborazione con l’Asl.La dirigente prof.ssa Santarelli ha ringraziato la Lilt per l’apprezzata iniziativa volta ad informare tempestivamente i giovani rispetto alla necessaria difesa e consapevolezza del proprio stato di salute.Le due sedute, alla presenza costante di alcune insegnanti, si sono svolte in un clima di diffusa attenzione anche grazie alla collaborazione del servizio d’ordine coordinato da Giacomo Cornacchiola e composto da Tommaso Franceschini, Emanuele Bonanni, Daniele Rinaldi, Leonardo Marcari, Andrea Ippoliti, Federico Bonifazi, Tommaso Rossi, Sebastiano Giampietri, Ivano Agostini.La Prevenzione non ha dunque barriere di età ma si alimenta con un costante confronto generazionale. Questo testimonia la missione della Lilt, ossia la possibilità e la speranza di un sempre maggiore e radicale cambiamento in positivo rispetto alla personale presa di coscienza nella lotta contro il cancro, per non lasciarsi cogliere impreparati.