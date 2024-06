Mercoledì 5 Giugno 2024, 09:45

RIETI - Un’ampia delegazione della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti Odv, composta da soci e volontari, questa sera sarà presente alla manifestazione “In bici sotto le stelle, pedalata tra Saperi e Sapori” organizzata dalla Coop Centro Italia Sezione Soci Sabina - cui la Lilt stessa ha dato la più ampia collaborazione nel quadro dell’attività motoria prevista dalla Prevenzione primaria - e con il patrocinio del Comune di Rieti.

Il raduno delle bici è previsto per le 18,30 nel piazzale antistante la Coop Futura in via Molino della Salce quando sarà distribuito un sacchetto picnic, offerto dalla Lilt con prodotti degli sponsor Centrale del latte, azienda casearia Fratelli Petrucci, Panificio Sabino Panificio di Belmonte, Panificio di Casaprota, Salumificio Amatraciano Sano. Partenza alle 19.

Come dice il titolo della “pedalata”- che coincide con la giornata Mondiale dell’Ambiente - durante le diverse tappe saranno illustrati i luoghi del tragitto: la prima tappa sarà al ponte Andrea Milardi, tema “Il Velino patrimonio della città, seconda tappa Centrale del Latte con degustazione di prodotti locali, terza tappa Ponte romano, tema l’area del Ponte e la sua storia; quarta tappa Borgo Sant’Antonio, Memoria tra Borgo e Città.

L’arrivo sarà presso il monumento del prof. Bernardino Morsani che ricorda le vittime del bombardamento del quartiere Borgo nell’ottantesimo Anniversario del tragico avvenimento. Alla sua base sarà deposta una composizione floreale.

La “Pedalata”, che nasce nel segno del “non dimenticare” inizierà, prima della varie tappe, con una breve sosta davanti la Questura nel ricordo dei due commissari in servizio a Rieti nel 1944 Filippo Palieri e Salvatore Poti, deportati nel lager di Wietzendorf, dove il primo troverà la morte in seguito alle torture subite, mentre Salvatore Poti tornerà a casa al termine della guerra. A Filippo Palieri sarà concessa la medaglia d’oro al valore civile alla memoria.