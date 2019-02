© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ricorre domani, lunedì 4 febbraio, la Giornata Mondiale contro il Cancro promossa dall’Uicc e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tra gli aderenti, la sezione reatina della Lilt, per cui l'appuntamento si raddoppia con l’inizio del Corso di Cucina Preventiva giunto alla settima edizione.“La Giornata Mondiale contro il cancro – dice il presidente della Lilt di Rieti dott. Enrico Zepponi – è un evento che coinvolge milioni di persone ed è l’occasione che ognuno di noi volontari ha di lottare, informarsi e prendere posizione per combattere una delle malattie più devastanti per l’umanità. Malattia che la nostra Sezione affronta tutto l’anno con le sue attività sanitarie e divulgative".La campagna “I am and I will” (Io sono e io voglio) è "un invito all’azione per un impegno personale per svolgere un’azione concreta per il futuro.- continua Zepponi- Ciascuno di noi ha il potere di ridurre l’impatto del cancro sul mondo e quindi sulle persone che amiamo. E’ tempo di prendere un impegno personale.”Così si avvia il 7° Corso di Cucina organizzato dalla Lilt di Rieti in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Antonelli Costaggini nel quadro del programma “Alimentazione e tumori”. Educare abitudini alimentari e stili di vita secondo regole finalizzate alla prevenzione dell’insorgenza dei tumori è lo scopo.Sarà la professoressa Giovanna Ridolfo a curare la parte teorica, al prof. Daniele Cardellini le pratiche.Lezione teorica: 4 febbraio, 16.00-18.00, sede sociale in via dei Salici 65;Lezioni pratiche: 11, 13, 20, 27 febbraio, 14,45-17,45, cucine dell’Istituto Alberghiero di via dei Salici.