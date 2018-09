© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Confermato con votazione plebiscitaria il dottor Francesco Schittulli, già allievo di Veronesi, alla Presidenza della Lega Italiana per la Lotta contro i tumori (Lilt). Nel corso dell’Assemblea Nazionale delle Sezioni provinciali che si è svolta all’Hotel Marriott di Roma, erano presenti 96 rappresentanti su 101, tra questi il vicepresidente della Sezione di Rieti Flavio Fosso. Alla proclamazione dell’eletto si è levato un lungo applauso a dimostrazione della stima e dell’affetto che tutti i componenti della Lilt nutrono per il presidente. Fosso ha porto a Schittulli i saluti del presidente reatino Enrico Zepponi, illustrando al presidente Nazionale i progressi e l’impegno della sezione reatina, nell’utlimo anno in notevole crescita sul territorio provinciale e cittadino.Successivamente l’Assemblea ha proceduto all’elezione dei rappresentanti delle tre zone geografiche in cui la Lilt ha suddiviso il territorio nazionale. Per il Centro è risultato eletto il dott. Francesco Domenico Rivelli di Bologna, per il Nord il dott. Marco Alloisio di Milano, per il Sud l’avv. Concetta Stanizzi di Catanzaro.