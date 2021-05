Riprende l'attività Lilt nel territorio provinciale: iniziativa in occasione della Festa della mamma

RIETI - Riprende l’attività della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i tumori) Associazione di Rieti sul territorio provinciale.

In occasione della Festa della Mamma ad Ascrea è stata organizzata una seduta dell’Ambulatorio itinerante per visite ginecologiche che ha visto una notevole partecipazione di donne.

Nell’ambulatorio messo a disposizione dall’Amministrazione comunale, ha operato la dottoressa Beatrice Amici, medico volontario della Lilt che si è impegnata per l’intera mattinata svolgendo con la solita grande professionalità il suo lavoro.

Presente il presidente Enrico Zepponi, hanno organizzato la manifestazione i dirigenti Gianni Brunelli e Franco Scipioni, con la collaborazione di Chiara Simonetti della Consulta femminile e Segretario provinciale della UGL pensionati. Importante la partecipazione del presidente Pro-loco Ascrea Riccardo Nini e la presenza dell’infermiera Liliana Carolis.

«Debbo in primo luogo ringraziare la dr.ssa Beatrice Amici e il sindaco di Ascrea Dante D’Angeli – ha commentato il presidente Lilt dottor Enrico Zepponi – che ha messo a nostra disposizione l’ambulatorio comunale. La partecipazione di tante persone ha evidenziato le difficoltà di quella parte del territorio provinciale e confermato la bontà della nostra scelta di portare in una bellissima località come Ascrea il nostro Ambulatorio itinerante. Come presto riprenderemo a fare nelle altre località della Sabina dove la Lilt opera da anni».

«Intanto dopo le convenzioni stilate con Medicinque e Fisiorad, la nostra attività è ripartito decisamente anche se sappiamo che ci vorrà del tempo, contestualmente con il regredire del Covid, per tornare al massimo».

«Insieme a Franco Scipioni – ha detto Gianni Brunelli - ci siamo impegnati in modo particolare perché la dr.ssa Amici e le donna da sottoporre a visita si trovassero a proprio agio. Non mancheremo di tornare viste le necessità del territorio come ha sottolineato il presidente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA