Anche i commercianti reatini a sostegno delle iniziative della Lilt

Domenica 31 Ottobre 2021, 09:42 - Ultimo aggiornamento: 09:44

RIETI - Su sollecitazione di Antonella Torda, i commercianti del Centro storico hanno dato vita ad un’iniziativa d’appoggio della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) Associazione di Rieti con una postazione volta a diffondere, nel contatto diretto con le persone, il concetto della Prevenzione nell’affrontare le malattie oncologiche.

La postazione, installata anche ieri, sabato 30 ottobre, ha avuto come elemento capace di attrarre l’attenzione, una Cadillac del 1948, messa a disposizione da Sauro Simeoni; come base un banchetto per affiliazioni alla Lilt e distribuzione di materiale propagandistico nel quale hanno preso posto, con il vice presidente Flavio Fosso, la vice Coordinatrice della Consulta femminile Lilt Antonietta Tiberi Vipraio, il dirigente Franco Scipioni, i volontari Alfonso Bravi, Rita Cattani e Marcella Della Penna; come apprezzato affiancamento hanno operato Perla Selma Lalouahi, le volontarie, studentesse del Liceo Scientifico Anita Amaru, Giorgia Lattanzi, Giada Petroni, Gina Severi.

Flavio Fosso ha ringraziato i Commercianti del Centro che hanno dato ad un’iniziativa molto apprezzata in un momento di intensa attività.

«In questo mese di ottobre – ha detto - la nostra campagna del Nastro Rosa ci ha visto molto impegnati in città e in provincia, da soli e in collaborazione con l’Alcli e l’Asl. Mi è sembrato di cogliere un sempre maggiore interesse della cittadinanza nei confronti delle nostre iniziative e questo significa che la Prevenzione viene compresa e praticata sempre di più».

«La presenza come attività para scolastica delle studentesse del Liceo Jucci - secondo Antonietta Tiberi Vipraio – è la testimonianza della collaborazione molto accentuato dalla LILT con il mondo della Scuola, anche secondo l’accordo stipulato tra Direzione Nazionale e Miur».

«Non posso non unirmi al vice presidente – ha affermato Franco Simeoni - nel ringraziare i commercianti a tutti coloro che sono qui a testimoniarci la loro considerazione».

«E’ stato con vero piacere - ha commentato Antonella Torda – che ha visto con quanto interesse i commercianti del Centro hanno avuto una densa partecipazione a questa manifestazione alcuni arredando di rosa le vetrine, altri esponendo la coccarda e i manifesti LIlt, mentre Perla Selma Lalouahi, ha contribuito all’arredamento della fontana dei delfini. Il fotografo Massimo Renzi ci donerà un completo resoconto per immagini di questi due giorni Lilt».

Il Presidente Enrico Zepponi con la signora Rita Grillo ha portato i saluti di tutti i soci della Lilt anticipando la decisione del Comune di Borbona di dotarsi di una panchina rosa.