La Lilt a cena con la città

RIETI - La Lilt è parte attiva della città, Rieti vuole bene alla Lega e la sostiene. Sono stati in centinaia tra iscritti e simpatizzanti infatti a partecipare alla Cena sociale organizzata della Lilt nel ristorante «Da Valerio» a Santa Rufina di Cittaducale. Tra questi anche il sindaco di Cittaducale Leonardo Ranalli e il saluto del Prefetto di Rieti, Giuseppina Reggiani.Comprensibile e visibile la soddisfazione del presidente dottor Enrico Zepponi quando ha ripercorso l’impegno in prima linea dei componenti del Consiglio direttivo e dei soci volontari nella prevenzione delle malattie oncologiche enel ringraziare i presenti, in particolare medici e tecnici volontari, nominati uno ad uno: Alberto Castellani, Maria Costanza Ciancarelli, Piero De Carli, Francesca Donati, Margherita Giorgini, Serenella Grassi, Mauro Marchili, Felice Patacchiola, Antonio Pietrovanni, Monica Rauco, Carmine Sicuranza, Mauro Tosoni, Matteo Muzzi, responsabile del Laboratorio Analisi Igea.E' stato l'intervento canoro della talentuosa Elisa Zigliara ad impreziosire la serata. La piccola a soli dieci anni è risultata vincitrice delle finali del Cantagiro, svoltesi ad Assisi ed attualmente frequenta il Nams di Rieti sotto la guida dei maestri Valentina Rossi e Luca Tosoni. In finale la cena ha visto una carrellata di esibizioni dalla coppia di ballerini dell’Interamna Tango di Terni, Marco Renzicchi e Valentina Falcetelli, che insegnano ballo anche al Centro sociale di Rieti, all’intermezzo cabarettistico dell'assessore Giovanna Palomba, sempre vicina alla Lilt, all'interpretazione del dott. Antonio Pietrovanni della poesia di Totò “La livella”.Una tombola popolare ha concluso la riunione, dimostrazione del coinvolgimento e della rete sociale che la Lilt ha saputo creare e stimolare nella realtà reatina.