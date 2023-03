Successo per la cena di benedicenza a favore della Lilt

RIETI - La “Cena per beneficienza” organizzata dalla Coop Futura a favore dell’Associazione di Rieti della Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) in occasione della Festa della donna e del trentennale del punto vendita reatino ha avuto pieno successo.

Duecentotrenta le persone che si sono raccolte intorno ai tavoli, facendo onore alle pietanze degli chef Marco e Stefano, diecine le donne che hanno prenotato una visita di medicina preventiva del tumore, al banco predisposto dalla Lilt Rieti e curato dagli stessi volontari dell’associazione Anna Rita Masci, Gianni Brunelli, Franco Scipioni.

Perfetta l’organizzazione della serata, sotto l’attenta guida del direttore Stefano Salutri e della Coordinatrice e responsabile dell’Ara Soci e consumatori Coop Centro Italia.

«E’ stata una serata favolosa – ha commentato il dott. Lorenzo Ortolani, vice presidente della Coop Centro Italia – che i lavoratori hanno gradito organizzare l’8 marzo, la Giornata che ricorda le lotte delle donne alle quali ancora manca la parità di genere, rispettata nella nostra azienda, e che coincide con il trentennale del Negozio reatino. Noi non dimentichiamo mai i valori della solidarietà e della Salute – ha concluso - ed ecco spiegato il motivo di questa Cena per beneficienza a favore della Lilt di Rieti. Il successo della serata ci ripaga dell’impegno profuso».

A sua volta il Consigliere d’Amministrazione Pino Strinati ha sottolineato come la Coop Futura, anche con la sua presenza nel Sociale, confermi la sua leadership nel settore della grande distribuzione.

«Siamo stati i primi a Rieti –afferma – e lo saremo ancora di più, con una linea di continuità generazionale quando potremo realizzare i nostri piani nell’Area dello Zuccherificio, sempre mettendo in primo piano la solidarietà nelle nostre politiche sociali. Come avviene in questa trasparente collaborazione con la LILT alla quale andrà l’intero ricavato della serata».

Il direttore Stefano Salustri ha voluto ringraziare tutti i lavoratori che si sono impegnati nella riuscita della serata

«Non può mancare il nostro ringraziamento alla Lilt – ha concluso – che ha accettato la nostra proposta iniziando una collaborazione che avrà un seguito»

«A nome di tutti gli iscritti – ha detto infine il presidente dell’Associazione LILT Rieti – del Direttivo e mio personale – ringrazio personalmente i dirigenti, gli amministratori, i lavoratori e tutti i presenti alla Cena per Beneficienza che hanno consentito una generosa donazione. Come la nostra Associazione fa da quattro decenni assicuriamo tutti non ci risparmieremo nel nostro lavoro che si riassume nel nostro motto: Prevenire è vivere».