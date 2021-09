Il dottor Zepponi all'assemblea nazionale Lilt inserito nel gruppo di lavoro riguardante la raccolta fondi

Lunedì 27 Settembre 2021, 12:50

RIETI - Il presidente dell’Associazione di Rieti dr. Enrico Zepponi, ha partecipato a Roma nei locali dell’Hotel Saint Martin di via San Martino della battaglia, all’Assemblea dei presidenti provinciali e dei coordinatori regionali della Lilt, Lega italiana per la Lotta contro i tumori.

Nei due giorni di lavori è stata promossa la consueta e annuale Campagna del Nastro Rosa che si svolgerà nel prossimo mese di ottobre e della quale per il corrente anno sarà testimonial nazionale l’attrice Matilde Gioli.

Il dr. Zepponi ha assicurato i presenti che nella nostra città la Campagna sarà affrontata con la consueta buona volontà e partecipazione di dirigenti, volontari e rappresentanti della Consulta femminile che quest’anno sarà particolarmente impegnata.

Essa vedrà la raccolta delle iscrizioni agli screening in collaborazione con l’Asl e altre associazioni, l’esposizione dal balcone del Palazzo comunale dello stendardo Lilt, l’installazione e l’inaugurazione a Montopoli, in provincia di Rieti, di una panchina rosa con una targa dell’Associazione reatina e della Delegazione sabina.

Sarà dato particolare rilievo, a cura della Consulta femminile, all’informazione e alla propaganda rivolta alle tantissime donne che non vengono raggiunte dalle iniziative a loro rivolte.

Il presidente nazionale Schittulli ha anticipato gli eventi per la celebrazione del Centenario della Fondazione della Lilt (22 febbraio 1922, cui l’Associazione reatina unirà la celebrazione del proprio Trentennale) un traguardo prima da raggiungere e poi da superare.

Dopo ampia discussione sono stati attivati numerosi Gruppi di lavoro con lo scopo di rendere più incisiva l’attività della Lilt a tutti i livelli, da quello nazionale e, tramite i coordinatori regionali dalle Associazioni provinciali.

Il dr. Zepponi è stato inserito nel gruppo di lavoro Fund Raising (raccolta fondi) che ha già svolto la prima riunione.

Al termine dei lavori il Presidente ha avuto un cordiale colloquio con il dr. Schittulli e con il coordinatore regionale dr. Cecconi con il quale è stato concordato il rinvio della prevista riunione a Rieti dei presidenti provinciali del Lazio, in considerazione degli impegni comuni che dovranno essere affrontati in vista delle manifestazioni del Centenario. Oggi si riunisce l’Assemblea annuale per l’approvazione del bilancio preventivo.