RIETI - Raggi di sole, di buon auspicio per vincere timori e l'imbarazzo della prima conoscenza, una piazza, un banchetto, un gazebo e dei camici bianchi. Non serve molto per poter fare tanto. E prendersi cura della propria salute significa tantissimo, a qualsiasi età.La lilt lo sa bene, per questo ha intitolato la sua ultima campagna "La prevenzione non ha età" e non l'ha avuta davvero in piazza della Gioventù a Monteleone Sabino. Nel quadro dell'iniziativa il comune e il sindaco Paolo Marcari ha infatti ospitato un evento di presentazione, perché si sa ci si fida solo di ciò che si conosce, e di raccolta prenotazioni per mammografie e screening del carcinoma e distribuzione provette diagnostiche per il tumore al colon retto a cura dell’Asl.Sul campo per la prevenzione si sono prodigati sia la Asl che la Lilt, nella persona rispettivamente del dottor Mario Santarelli, Direttore Uoc di radioterapia e coordinatore degli screening; del dottor Alessandro Gigliozzi, delle infermiere Annalisa Aureli e Anna Maria Battiato e del presidente Enrico Zepponi, del vicepresidente Flavio Fosso e dei volontari Patrizia Roversi, Franco Scipioni, Rita Grillo, Virginia Ricci, Giampietro Spadoni, Daniela Persichilli.Vivere una bella giornata ha il sapore del benessere e a giocare in favore dell'evento oltre al sole è stato un alimento tipico della dieta mediterranea, amato da grandi e piccoli: il pane. Il fortunato giorno dedicato alla cura della salute è coinciso con quello della gustosa Sagra del Pane, la felice sovrapposizione ha permesso alla prevenzione di lievitare ed incuriosire, attraverso la distribuzione tra I numerosi accorsi di materiale sanitario ed informativo e ai delegati di assistere con stupore alla celebre consumazione di un filone lungo venti metri.