La sede della Lilt riapre al pubblico, decisiva la presenza di un volontario del servizio civile

Sabato 3 Luglio 2021, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 12:37

RIETI - Dal primo luglio la sede della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i tumori) Associazione di Rieti in via dei Salici 65 è tornata operativa. Lo comunica il presidente Enrico Zepponi.

L’orario di apertura al pubblico è dalle ore 10 alle 12,30, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Soci e simpatizzanti potranno così comodamente prenotare le visite ambulatoriali, rinnovare la tessera di iscrizione, chiedere qualsiasi informazione in merito all’attività e al funzionamento della Lilt reatina.

L’Associazione, da alcuni anni Organizzazione di Volontariato usufruisce dal primo luglio dell’attività dell’operatore volontario di Servizio Civile Giacomo Marchioni e ciò consente l’apertura al pubblico della sede per cinque giorni la settimana e non più tre soltanto.

«In questo modo – dice il Presidente Zepponi – offriamo ai nostri amici soci e a tutti coloro che vogliono avvicinarci un servizio quasi raddoppiato. Si potrà continuare a contattarci con il numero telefonico 0746 268112 o tramite la mail legatumoririeti@gmail.com , ma potremo avere contatti diretti in presenza, sempre rispettando le modalità di protezione anticovid. Voglio sottolineare che l’attività ambulatoriale non si mai del tutto interrotta, anche grazie alla collaborazione con lo studio Medicinque, con l’UGL Pensionati e all’attivismo della Delegazione Sabina».

«Con l’occasione ricordo a tutti il nostro codice fiscale 90006160577 utile per la destinazione del 5 per mille alla Lilt Rieti».