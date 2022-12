Il cordoglio del mondo politico reatino per la scomparsa di Lidia Nobili

RIETI - Cordoglio del mondo politico reatino per la morte di Lidia Nobili. Tanti i messaggi anche via social per la scomparsa a 68 anni della storica esponente di Forza Italia, consigliera comunale e vice presidente del Consiglio.

Il sindaco Daniele Sinibaldi

«La scomparsa di Lidia Nobili è una notizia terribile che apprendiamo con profonda tristezza. Avevamo sperato fino all’ultimo che Lidia potesse vincere anche questa battaglia – dichiara il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – Lidia Nobili è stata, oltre ad un personaggio politico amato e ad un amministratore capace e appassionato della Città, una personalità autorevole, ben voluta e sempre presente nelle tradizioni profonde e nella vita quotidiana della comunità reatina. In questo momento di estremo dolore ci stringiamo al marito Vincenzo, ai familiari e agli amici esprimendo il più sentito cordoglio dell’intera Amministrazione comunale di Rieti».

Il presidente del consiglio comunale Claudio Valentini

«La Città di Rieti perde una personalità straordinaria, un’amministratrice appassionata, una professoressa amata e seguita, una donna di straordinaria vivacità e presenza, profondamente legata al territorio capace di rappresentarlo al meglio nei numerosi ruoli, amministrativi e politici, ricoperti in carriera. Il Consiglio comunale, di cui Lidia Nobili era Vicepresidente vicario, perde una personalità capace, esperta e autorevole. Personalmente perdo una cara amica con la quale ho condiviso venti anni di percorso politico. Ai familiari e agli amici di Lidia giungano i più profondi sentimenti di vicinanza, miei personali e dell’intero Consiglio comunale».

Il consigliere regionale Sergio Pirozzi

«Con la morte di Lidia Nobili, perdiamo un’amica, una donna straordinaria, grande protagonista della vita politica del nostro territorio». Queste le parole del consigliere regionale Sergio Pirozzi Capo dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile della Lega, dopo aver appreso la notizia della prematura scomparsa della Nobili.

«la ricordo da sindaco e di come in qualità di consigliere regionale, è sempre stata vicina alle istanze dei comuni della provincia di Rieti. Alla famiglia le mie sincere e sentite condoglianze».

Il presidente della Provincia Mariano Calisse

«Mi unisco al cordoglio della famiglia, della politica e dei reatini tutti nell'apprendere della morte di Lidia Nobili - sono le parole del presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse - Un profondo dolore. Una notizia che mi ha lasciato senza parole e che non avrei mai voluto sapere, una donna di spessore e con un grande carisma. Un politico di eccellenza per il nostro territorio. La ricorderò con affetto. Ciao Lidia».

Il vice presidente del consiglio comunale Alessio Angelucci

«Lidia Nobili ha rappresentato la cerniera tra le opposte sfumature politiche di questa Città. La sua energia, la sua capacità di leggere la società in continua evoluzione, sono state per me una lezione di stile senza eguali. Ha contribuito in modo determinante alla stesura unitaria del nuovo regolamento per gli asili nido, mediando in modo ineccepibile le istanze della maggioranza con quelle dell'opposizione. Troppo grande è il vuoto che lascia. Il mio abbraccio e la mia preghiera per il marito Vincenzo e tutti gli amici di Forza Italia».

Il Partito Democratico

«Il Partito Democratico di Rieti a nome di tutta la comunità che rappresenta esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Lidia Nobili. Senza tacere le differenze che hanno contraddistinto la nostra visione politica e improntato la nostra azione amministrativa, Lidia Nobili lascia a Rieti, ai suoi cittadini e soprattutto a coloro che ambiscono a ricoprire ruoli pubblici un esempio di tenacia, caparbietà e coraggio di andare oltre le convenzioni. Che la terra Le sia lieve».

Carlo Ubertini (Psi, Nome, Rieti in Salute)

«A nome mio e del gruppo consiliare che rappresento, Psi, Nome Officina politica, Rieti in Salute, invio l’estremo e doloroso saluto a Lidia Nobili. Amministratrice appassionata ed equilibrata, dall’elegante tratto umano, ha incarnato per anni ed in diversi ruoli, con coerenza, i suoi ideali liberali, sempre anteponendo la civiltà dei rapporti alle sgradevolezze dei conflitti politici».

Fratelli d'Italia Rieti

«Il direttivo provinciale e il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia Iacoboni – Nobili per la prematura scomparsa della cara Lidia. Da sempre attiva nella vita comunitaria di Rieti, come amministratrice capace e appassionata dirigente politica. Il suo impegno nel mondo della scuola, in quello dello sci, come imprenditrice e insegnate amatissima è stato di esempio per tantissimi concittadini. Lascia un vuoto incolmabile come amica e come dirigente politico».