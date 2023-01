Liceo delle Scienze Umane e Marconi-Sacchetti-Sassetti insieme per la formazione dei giovani

RIETI - La collaborazione tra l’Iis “Epn” e l’Ic “Marconi-Sacchetti-Sassetti” di Rieti ha permesso di offrire agli studenti e alle studentesse della 4C del Liceo delle Scienze Umane una grande opportunità formativa, organizzando un Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) tra il 10 e il 21 gennaio 2023.

Gli alunni del liceo, appena rientrati dalle vacanze di Natale, hanno partecipato ad una riunione di programmazione delle maestre della scuola primaria, nel corso della quale sono stati accolti dalla Dirigente Scolastica prof. Luisiana Corradi e istruiti, per gli ultimi dettagli, dal tutor del Liceo, prof. Alessio Valloni. Anche l’accoglienza delle maestre, tutor esterni individuati dalla dirigenza, è stata particolarmente apprezzata dagli studenti perché ha consentito loro di superare qualche timidezza e favorire l’adeguata concentrazione per iniziare ad apprendere e cogliere importanti elementi legati alle dinamiche del lavoro di gruppo dei docenti.

Il progetto prevede una prima mattinata di osservazione e conoscenza reciproca, tra i bambini della scuola primaria e gli studenti più grandi, all’interno dell’ambiente di apprendimento ordinario, e momenti successivi in cui gli alunni del liceo contribuiranno allo svolgimento delle lezioni fino ad arrivare a proporre loro stessi un intervento didattico concordato con i tutor dell’I.C.

L’attività, già altamente qualificante per la serietà dei soggetti coinvolti e la complessità degli obiettivi individuati legati alla formazione pedagogica, si arricchisce ulteriormente sia per l’interessamento di tre classi della sezione “montessoriana” che per il ruolo di psicologo ricercatore che gli studenti ricopriranno. Gli alunni, nel rigido rispetto delle procedure previste dalla metodologia della ricerca sociale, “addestrati” mediante specifiche simulate, somministreranno un’intervista tesa a confermare gli stadi dello sviluppo descritti dalla teoria di Kohlberg. Una ricerca che troverà la sua sintesi in uno specifico dossier che verrà presentato all’I.C. dagli stessi alunni del Liceo.