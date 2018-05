di Fabiana Battisti

RIETI - Si è chiusa in grande stile l’edizione 2018 del «Sogna e Realizza», ospitato col benestare della preside Santarelli per la prima volta in una location extra-scolastica, Le Tre Porte. «Il miglior interprete dei sogni è chi li fa», questa la citazione di Bukowski a cui il format ha voluto ispirarsi. Sognare e realizzare sono le due fasi che animano il progetto, dall’idea grezza alla concretezza. E proprio da questa premessa sono nati i tre progetti in gara: «Animal friendly» di Roberta De Sanctis, «Junior school race» di Sara Esposito, Gabriele Gentile, Michele Cicconetti e «Capsule dei ricordi» di Emanuela Kuqja.



Le tre brillanti presentazioni, nonostante la palpabile emozione dei ragazzi, hanno confermato la valenza del format e dei suoi mentors che «da gioco - come ha osservato Daniele Rinaldi - è divenuto sempre più famiglia, mantenendo l’obiettivo virtuoso di accompagnare gli studenti nella possibilità di sbagliare con una rete di sicurezza, senza trasformarsi in un avviamento all’impresa». Al centro resta sempre un’ideale, «trasmettere questo modo di operare in altre città, tanti piccoli sassolini che creino una valanga».



E l’intento di sviluppare in grande potenzialità non solo per la scuola ma anche per la città in più ampi orizzonti è stata evidente più che mai nei progetti, dalla strutturazione del volontariato al canile, al riadattamento dell’x-terra al territorio locale con un evento sportivo nel centro storico combinazione di montain-bike e corsa a piedi, fino al progetto vincitore che più ha saputo affascinare la giuria, «Capsule dei ricordi». L’idea, nata nella Juccina sin da piccola dal film «Segnali dal futuro», vuole fermare il tempo custodendone memoria e fotogrammi in oggetti da chiudere in quello che oggi è solo un prototipo 3D di FabLab, ma che tra gli juccini avvierà un rito del ricordo, ogni 5 anni per i quinti, poiché «il liceo ci da i nostri ricordi più belli e allora perché non farli durare di più?».



In conclusione, nella grande famiglia del «Sogna e Realizza» non è mancata la presenza dello JucciLab, per i progetti passati, e la prima vincitrice Caterina Casciani. Non ultime il consigliere Letizia Rosati che ha definito il format «eccellenza della scuola e della città. L’amministrazione non può che applaudire perché il moto del futuro sono i sogni concreti». Ricordando inoltre la difficoltà che ha la città per il bisogno di spazi per ospitare eventi simili. E la direttrice della Biblioteca Paroniana, che ha visto «all’intelligenza abbinata tanta voglia di fare» fiduciosa nell’impulso dei giovani verso le istituzioni culturali del Comune.



