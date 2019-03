L’INIZIATIVA E IL PREMIO

RIETI - Nasce a Poggio Mirteto il premio “Dina D’Isa nella Scuola”. Un progetto che nasce e si sviluppa sulla scorta dell’esperienza del prestigioso Premio nazionale “Dina D’Isa” per il Giornalismo e la Cinematografia istituito nel 2016 per volontà e soprattutto grazie alla tenacia delle giornaliste Anna Maria Piacentini e Oriana Maerini, per ricordare la collega e critica cinematografica Dina D’Isa, prematuramente scomparsa.Ed è stata proprio la scrittrice e giornalista Anna Maria Piacentini, la quale fa anche parte del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (che organizzano i Nastri d’Argento), a portare in Sabina l’idea di questo premio da istituire anche nelle Scuole, partendo proprio da Poggio Mirteto. Una scelta non casuale, dal momento che nell’Istituto di Istruzione superiore “Gregorio da Catino” viene realizzato il giornalino scolastico CyberScuola e sono diversi anni, ormai, che rientra tra i migliori giornali scolastici a livello nazionale nell’ambito dell’Associazione Nazionale Giornalismo Scolastico - Albo Scuole. La Piacentini, accolta dalla preside dell’Istituto, la professoressa Maria Rita De Santis e dal referente del giornale CyberScuola, professor Pier Vincenzo Rosiello, ha incontrato gli studenti delle classi V del Gregorio da Catino, spiegando loro il funzionamento dell’iniziativa e i dettagli del Premio che poi verrà consegnato ai ragazzi più meritevoli che scrivono per il giornale CyberScuola. La cerimonia del Premio, intitolato a Dina D'Isa, si terrà in primavera a Serrone, nel frusinate, luogo d'infanzia della giornalista. A settembre anche una premiazione, riservata ai giornalisti professionisti, durante la Mostra del Cinema di Venezia, dove potranno essere presenti la preside e i ragazzi premiati del giornalino.L’incontro con la Piacentini è stato anche l’occasione, da parte dei ragazzi, di porre domande riguardo l’attività della scrittrice e giornalista che si occupa di cinema anche a livello internazionale e segue tutti gli appuntamenti romani vantando interviste a Premi Oscar come Robert De Niro, Kevin Costner, Richard Gere, John Turturro (che in questo periodo stiamo ammirando come protagonista nella fiction Rai, Il nome della Rosa, con molte scene girate in Sabina, nel castello di Rocchettine a Torri in Sabina), John Travolta, Russel Crowe. Anna maria Piacentini ha anche scritto la pagina di critica del libro del regista Franco Zeffirelli “Francesco”, tratto dal suo film “Fratello Sole Sorella Luna”, recentemente presentato a Papa Francesco in udienza privata. A Poggio Mirteto si è parlato della particolare branca di giornalismo che è quello cinematografico, di curiosità e aspetti poco conosciuti, come ad esempio come si approccia una intervista con queste icone mondiali e ultrapopolari del pianeta Cinema. Non da ultimo si è anche parlato di aspetti professionali ad iniziare dalla deontologia. Al termine della giornata agli studenti Alessia Biancini, Edoardo Biccirè, Samuele Celommi, Ginevra Montebello e Giorgia Natalizi, è stato consegnato l'attestato di aiuto redattore del giornalino CyberScuola tra gli applausi dei presenti.