Dolore al Liceo Pedagogico di Rieti per la morte di Noemi, la studentessa deceduta nell'incidente sulla Terminillese

RIETI - Telefonate di dolore tra alunni e insegnanti del Liceo Pedagogico Elena Principessa di Napoli di Rieti, appena appresa la notizia della morte di Noemi Roberti. La ragazza, diciassettenne, è morta nella serata di ieri a seguito delle gravissime lesioni riportate per un grave incidente automobilistico su via del Terminillo.

Noemi frequentava il terzo C dell'istituto reatino, dove stamattina sarà effettuato un momento di ricordo in sua memoria, per una tragedia che al momento i suoi compagni non riescono ancora ad elaborare. Al momento la salma della ragazza è all'ospedale de Lellis di Rieti, non ancora a disposizione della famiglia e degli amici per una visita.

Poche le parole che trapelano dalla scuola della ragazza: «Non riusciamo a crederci, staremo vicini alla famiglia e agli studenti che devono affrontare una cosa così terribile in un'età in cui dovrebbero solo pensare a studiare e divertirsi», dice un insegnante.