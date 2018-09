RIETI - #FUTURAVARESE “Comunità in movimento 4.0”, un’altra tappa del programma FUTURA ITALIA, promosso dal MIUR nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, dedicato alla scuola, che connette e promuove innovazione, cultura digitale e formazione esperienziale. È questo l’evento a cui hanno partecipato, dal 13 a al 15 settembre a Varese, le due studentesse reatine dell’Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli”, Chiara Tocci e Sofia Esposito, accompagnate dalla prof.ssa Patrizia Dionisi. Il percorso, che ha già coinvolto Rieti con #FUTURACQUA nei giorni 8, 9 e 10 giugno 2018 e visto le ragazze vincitrici del premio di miglior delegazione del model YOUNG G7, è proseguito con la partecipazione delle stesse ad un ulteriore model riguardante la simulazione dei lavori negoziali del Consiglio Regionale della Lombardia, “Consilium Lombardia”.



Le alunne, nelle vesti di consiglieri, hanno dibattuto sui temi innovativi e delicati, quali le smart cities, le reti di comunicazione e la mobilità sostenibile, confrontandosi con altri studenti provenienti da scuole del territorio lombardo. Il fine della simulazione è stato quello di redigere una proposta di legge per la promozione delle città intelligenti, per la digitalizzazione del territorio e la rigenerazione urbana. Tre giorni, quindi, di formazione, cooperazione, confronto e condivisione al fine di incoraggiare gli studenti ad essere cittadini consapevoli, partecipativi e protagonisti della rivoluzione economica, culturale e tecnologica in atto. Un’occasione formativa di primissimo livello per alunni e docenti per guardare e immaginare il futuro prossimo.

Martedì 18 Settembre 2018



