© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sogna & Realizza, concorso scolastico giunto all’ottava edizione, diventa Open day rivolto alla città, esce dal Liceo Scientifico Jucci e si presenta sabato 11 maggio alle 10 a Palazzo Dosi.Come applicare in maniera efficace i nuovi strumenti tecnologici per facilitare la circolazione della conoscenza all’interno della scuola? Come realizzare una web radio scolastica per passare i pomeriggi in maniera creativa? Come rendere più sicuro l’esodo dalla scuola durante un terremoto?Sono le domande che, nate tra i banchi del Liceo, hanno generato i “sogni” che i ragazzi vogliono tradurre in “progetti”. Sono tre i gruppi di allievi che, seguendo un processo in cui sono stati accompagnati dai loro mentor, hanno declinato le proprie intuizioni e desideri, con un approccio pragmatico e creativo, in “progetti”. Sabato li proporranno ad una giuria di che li valuterà anche in base alla capacità di pensare “in grande”, in maniera concreta, ed al valore che ciascun progetto è in grado di apportare alla comunità scolastica ed alla Città.Sogna&Realizza (www.sognaerealizza.com) è anche una associazione, totalmente volontaria, nata da un gruppo di ex studenti del Liceo Jucci di Rieti ed estesa negli ultimi anni al Liceo Einstein di Milano, che promuove e sostiene le iniziative progettuali dei ragazzi ed ha l’ambizione di proporre un “metodo” di educazione alle sfide della vita, che può essere condiviso da altre scuole. Di qui la scelta di trasformare in un "Open Day" la giornata finale del concorso, con l'obiettivo di attrarre e incuriosire docenti, studenti, genitori e semplici cittadini e stimolare la discussione sulle opportunità che possono scaturire, in primis all'interno delle scuole, da questo genere di iniziative.