RIETI - «Sognare ma strutturare le proprie idee, sognare in grande, ma con una rete di protezione. Un processo in cui un'idea si trasforma in progetto, tutto si può fare purchè ci si creda e non si abbia paura nè di sbagliare nè di chiedere agli altri». Questo è il senso del "Sogna e Realizza", un dono gratuito alla città, ai ragazzi e per gli stessi volontari, nonchè l'incipit, pronunciato dall'ex juccino Daniele Rinaldi, in apertura della premiazione dell'edizione 2019, tenutasi nella mattinata a Palazzo Dosi.



Strutturati con convinzione e dedizione da novembre a marzo, tre sono stati i progetti in gara presentati dai ragazzi con la massima professionalità: "Una Scala per la Scuola", "IJucci", "Jucci web radio".Proprio secondo i criteri di giudizio di questi -benefici, realizzazione, originalità, visione in grande, valore scolastico e per la comunità, tradizione, esposizione- ad essere premiato dalla giuria è stato il primo di questi. Ma a lanciare le suggestioni più forti in materia di sogni e passione non sono mancati gli interventi di orgogliosi esempi di ex Juccini, come Pasqualino Giangrossi, che da ingegnere ha perseguito la passione della pallavolo, tanto da divenire oggi allenatore nazionale della Grecia. Oppure l'esperienza pilota del corso fotografico di base dello Jucci con prospettiva triennale per l'autoproduzione dell'annuario, una mostra di fine anno e la collaborazione con l'associazione reatina i Flashati. Non ultimo il saluto del pioniere del Sogna e Realizza, Giuseppe D'Antonio, che in diretta skype ha ricordato la volontà di restituire un po' della fortuna avuta dagli ex juccini alla città e ai giovani per ricevere dai ragazzi la speranza che le cose possano cambiare. "È rischioso cercare di realizzare i propri sogni ma va fatto se serve a rendere completa la propria vita. - ha confidato ai giovani presenti-Quanto ci credete, vi impegnate, siete testardi conta nel realizzare un progetto. Il fallimento costruisce il percorso perchè è facile entusiasmarsi per un sogno ma continuare senza demoralizzarsi è essenziale."Sul filone della motivazione e della speranza si sono inseriti i saluti finali e il sostegno delle istituIonzioni: la consigliera Letizia Rosati che ha elogiato la fiducia e l'operatività ispirate da Sogna e Realizza nei ragazzi di cui il territorio ha estremo bisogno per il futuro; il vice presidente della provincia Andrea Sebastiani, ex juccino che ha esortato a coltivare la volontà di lasciare il graffio nella storia, ad esempio nonostante la difficoltà dell'amministrare per migliorare la città e incidere sulle nuove generazioni.Guardando alla realizzazione del progetto vincitore nel 2020, in conclusioneSogna e Realizza sogna in grande: estendere agli altri licei l'iniziativa, invitando tutte le realtà scolastiche ad incuriosirsi ed unirsi.

I progetti

Una scala per la scuola, il vincitore, è stato elaborato da Alessio Sciamanna, Andrea Colombo, Leonardo Reisoni, Sebastiano De Sanctis. È la rielaborazione di una vecchia proposta di rampa che parta dal ponte che collega il liceo scientifico a Piazza Cavour e costituisca un'uscita privilegiata ma anche una via di esodo sicura per l'istituto considerando la vulnerabilità sismica della chiesa di San Francesco, attigua al cortile, e degli edifici della piazza.

Jucci web radio ha ricevuto l'argento e propone una "vecchia gloria all'interno di una città che non comunica". Pensato da Alessandro Zelli, Stefano Caccia, Susanna De Angelis, Rocco Giuseppini, Simone Tedeschi, vuole far girare Rieti intorno ai ragazzi e non il contrario, portare lo Jucci fuori da Piazza san Francesco e per questo ha registrato la puntata zero in diretta con la consigliera Letizia Rosati, durante la presentazione.

Ijucci, la terza classificata, è l'applicazione elaborata da Carlotta Mostarda, Francesca Mincioni, Ludovica Dionisi con l'intento di porre la scuola in rete e al passo con i tempi, per scambio di appunti, orari, comunicazioni, condivisione e cooperazione attiva.

