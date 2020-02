Rieti, Liceo Epn approda ai Geometri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La campanella di inizio lezioni per gli studenti del Liceo delle Scienze umane e del Liceo Economico sociale, la mattina del 26 febbraio, non è suonata al nucleo industriale nei locali del Consorzio Asi, ma all'Istituto per Geometri, dove sono state collocate le nove classi che da mesi aspettavano una sede succursale adeguata.Dopo tanti incontri e confronti tra amministratori, studenti, famiglie e docenti, finalmente il Liceo Statale "Elena Principessa di Napoli" vede un nuovo corso davanti a sé, di cui la giornata di oggi tutti sperano rappresenti il primo passo, in vista della sistemazione di tutte le classi presenti nelle altre succursali.Per ufficializzare l'evento stamane studenti e genitori hanno trovato ad aspettarli ed accoglierli Gerardina Volpe, Dirigente Scolastica dell'Epn, Antonio D'Onofrio, presidente della Fondazione Varrone, Daniela Monteriú, consigliera del Consiglio di amministrazione della Sabina Universitas, Claudia Chiarinelli e Sandro Orlando, rispettivamente assessore alla scuola e dirigente della provincia di Rieti. Presenti anche alcuni rappresentanti degli studenti e dei genitori.Le lezioni sono iniziate regolarmente e secondo l'orario vigente e si sono svolte in un clima di serenità e collaborazione tra tutte le componenti della scuola. La preside Volpe con i referenti degli enti e delle istituzioni, hanno visitato alcune aule, parlato con gli studenti e i genitori, e augurato loro un buon proseguimento di anno scolastico. La pronta e completa organizzazione da parte dei docenti e del personale Ata ha consentito da subito di dare continuità alle lezioni e attuazione all'attività didattica programmata.