RIETI - «La diaspora dell’Istituto Magistrale è la soluzione adottata dalla Provincia che invece di individuare una sede unica dove accogliere le classi disagiate delle Magistrali le distribuisce in varie scuole della città». Inizia così la nota diffusa dall'ufficio stampa del Liceo Classico Varrone.«Particolarmente grave e immotivata è la scelta di intralciare l’attività didattica del Liceo Classico che vede occupare il Laboratorio di Archeologia e l’aula di sdoppiamento - prosegue la nota - Come se ciò non bastasse la classe VB viene sfrattata dalla sua aula e collocata in Aula Magna per fare posto ad una classe delle Magistrali. Non solo non si risolvono i problemi delle magistrali ma si crea disagio anche alle altre scuole senza tenere minimamente in conto la didattica. Inoltre, nella delibera “di sfratto”, si dice che questa situazione durerà fino: “al termine dell’emergenza”. Ma quanto durerà questa emergenza? In Italia lo sappiamo, spesso nulla è più definitivo delle emergenze. Come fidarsi di chi non ha saputo controllare le imprese che realizzavano i lavori e che hanno fatto crollare un controsoffitto sui banchi? Perché la Provincia non mette a disposizione i locali del Palazzo d’Oltre Velino? Perché non si trova una soluzione consona alle esigenze delle magistrali? A Rieti non mancano certo edifici dismessi in grado di accogliere temporaneamente le aule - conclude la nota - Questa decisione appare inadeguata ed improvvida».