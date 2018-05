di Alessandro Como

RIETI – Grande soddisfazione per il Liceo Classico Varrone: Francesco Pastore del VB, infatti, si è classificato terzo al concorso nazionale “Raccontar… Scrivendo”, giunto alla sua ottava edizione. L’evento letterario, promosso dall'associazione culturale "La Casetta degli Artisti - Recanati", nasce dalla volontà di aprire un dialogo tra Giacomo Leopardi e i ragazzi di oggi, per dimostrare che la cultura ha un grande valore e che gli scrittori esistono ed hanno ancora molto da trasmettere sia su carta che attraverso i nuovi media.



Nella sezione C, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dove Francesco si è distinto, la tematica era tratta da alcuni versi de “Il sabato del villaggio” di Leopardi: “… giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio; stato soave, stagion lieta è cotesta”.



A vincere il primo premio è stata Megi Korrigu, proveniente dal Liceo Scientifico “B.Rosetti” di San Benedetto Del Tronto, mentre il terzo posto è andato proprio a Francesco Pastore, che ha stregato la commissione giudicatrice con il suo elaborato dal titolo “La mia vita normale e straordinaria”.



Doveroso il ringraziamento alla 5 Comunità Montana per il servizio di trasporto e la disponibilità dimostrata: sabato 19, infatti, la classe VB, accompagnata dalla professoressa Anna Pasquetti, si è recata a Recanati per assistere alla premiazione del concorso, svoltasi presso il teatro Persiani.



Profondamente emozionato il quindicenne reatino: «Sono molto soddisfatto per questo riconoscimento anche perché non me lo aspettavo. Quando ho scritto l’elaborato non avrei mai pensato di risultare tra i vincitori, sono rimasto assolutamente sorpreso. Sono davvero contento così come lo sono i miei genitori».

